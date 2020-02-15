أخبار مصر | اليوم.. قراءة في تحسن الاقتصاد وارتفاع الجنيه مقابل الدولار بـ'مصر النهاردة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قراءة في تحسن الاقتصاد وارتفاع الجنيه مقابل الدولار بـ'مصر النهاردة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، قراءة تحليلية في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وانعاكسات ذلك على تحسن الاقتصاد المصري، بما يحقق نتائج إيجابية على المواطنين، وتستضيف الفقرة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية.

كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية، مبادرة علاج مليون أفريقي، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج فيروس سي بعدد من الدول الأفريقية، لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها، ونقل تجربة مصر في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية، وتستضيف الفقرة

الضيف دكتور محمد البرعي مسؤول مبادرة علاج مليون أفريقي.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويذاع في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى.