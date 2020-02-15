أخبار مصر | اليوم.. بدء اختبارات مشرفي حج الجمعيات لمحافظات الصعيد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، بدء الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441 هجرية، للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.

وأكد أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات من أسماء المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه.

وقال في تصريحات اليوم السبت: إنه نت المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزي بمحافظة سوهاج، وستضم 226 متقدم من محافظات (أسوان، الأقصر، الوادى الجديد، أسيوط، البحر الأحمر، قنا، سوهاج)، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابية بمدينة ناصر في محافظة سوهاج.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة، أن الاختبارات التحريرية ستتم "أون لاين" على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة في اختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية.