أخبار مصر | انخفاض 3 لـ4 درجات.. تغيير بحالة الطقس وأمطار في هذا التوقيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض 3 لـ4 درجات.. تغيير بحالة الطقس وأمطار في هذا التوقيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، انخفاض درجات الحرارة، بدءًا من اليوم السبت، وحتى نهاية الأسبوع الجاري، بنحو 3 إلى 4 درجات.

وقال "شاهين"، في تصريحات إلى "الخليج 365": إن البلاد ستشهد طقسًا مائلًا للبرودة شمالا، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى فترة الليل، وهناك فرصة سقوط أمطار بداية من الغد على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من سيناء.

وأشار إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، مع عدم وجود شبورة مائية. وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات

والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11 درجات

ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات

قنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات

سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجات

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات.