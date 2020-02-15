أخبار مصر | وزير النقل يعلن بدء ازدواج المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يعلن بدء ازدواج المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، البدء في تنفيذ ازدواج المسافة من الأقصر حتى أبوسمبل، على عدة مراحل لمواجهة حوادث الطرق، وذلك على طريق القاهرة أسوان الصحراوي غرب النيل.

وأجرى الوزير يرافقه اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وكلًا من: رئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري، جولة تفقدية، اليوم السبت، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من محاور النيل بمحافظتي أسوان وقنا.

بدأت الجولة بتفقد محور بديل خزان أسوان، إذ تابع الوزير أعمال تنفيذ الأساسات والأعمدة الخاصة بالكباري والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ تكلفته 2 مليار جنيه، ويبلغ طوله 4.5 كيلو متر، وعرضه 30 مترًا بواقع 3 حارات في كل اتجاه.

ويتكون من (4) كباري رئيسية: "كوبري على النيل- كوبري على مفيض السد العالي- كوبري الطريق الزراعي الغربي - كوبري الزراعي الشرقي الكورنيش"، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ "مواسير – أنفاق".

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري باستغلال ناتج أعمال الحفر، عن طريق ردم منطقة "خور" حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلا لخدمة المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المحور سيساهم في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره.

ولفت إلى أن المحور سيربط بين الطريق الواصل لطريق "أسوان - برانيس" حتى الطريق الصحراوي الغربي "القاهرة – أسوان"، عابرا نهر النيل، والطريق الزراعي الغربي "القاهرة – أسوان"، الربط على طريق أسوان أبو سمبل، لافتا إلى أنه من المخطط أن يتم تنفيذ كافة الأعمال خلال عامين.

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ثم توجه وزير النقل لمتابعة معدلات تنفيذ محور "دراو" على النيل، حيث تابع أعمال الأساسات والطرق الخاصة بالمحور الذي يبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه، وطوله 18.2 كيلو مترًا، ويتكون من عدد 7 كباري منها: 4 كبارى رئيسية "كوبري الزراعي الشرقي - كوبري النيل - كوبري الزراعي الغربي - كوبري الصحراوي الغربي"، وعدد 3 كباري و3أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

كما تفقد معدلات تنفيذ محور كلابشة على النيل بمحافظة أسوان، الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طوله 23 كيلو، وعرضه 21 مترًا، بواقع 2 حارة مرورية، وبعرض 7.50 متر لكل اتجاه، الذي يشمل عدد 10 كباري منها 5 كباري رئيسية وهي: "كوبري على الطريق الصحراوي الغربي – كوبري على الطريق الزراعي الغربي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري أعلى مصرف الملاح الكبير – كوبري الطريق الزراعي الشرقي"، و5 كباري و5 أنفاق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.

وأكد الوزير ضرورة تكثيف كافة الأعمال والعمل على مدى الساعة للانتهاء منه وفقا للموعد المحدد (30 يونيو2020)، خاصة مع أهمية المحور في ربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق (القاهرة – أسوان) الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان )، شمال مدينة كوم أمبو محافظة أسوان.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ محـور قوص على النيل بمحافظة قنا، الذي يبلغ تكلفته 1.5 مليار جنيه، ويبلغ طـوله 19 كيلو متر، وعرضه 21 مترًا، بواقع 2 حارة مرورية بعرض 7.20 متر، ورصيف للمشاة بعرض 2.30 مترا، لكل اتجاه وجزيرة بعرض 2 متر.

وأوضح وزير النقل، أن هذه المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، مضيفا أنه اعتبارًا من 30/6/2014، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري)

وأشار إلى أن الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بني مزار – طما – جرجا)، وجار تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية، التي تضم عدد (6) محور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).