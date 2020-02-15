مصر | عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. النيابة تحسم الجدل حول طبيعة وفاة هيثم أحمد زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم السبت، الجدل المثار حول طبيعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، وهل هناك شبهة جنائية من عدمه؟.

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية للفنان الراحل، وتقارير الأدلة الجنائية، وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، لذلك أصدرت قرارًا بحفظ التحقيقات في وفاة "هيثم" داخل شقته.

كان قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تلقى بلاغًا في السابع من نوفمبر الماضي، من "دينا. ف" 48 عاما مخرجة، تفيد بأن هيثم أحمد زكي 34 عاما، لا يتجاوب مع اتصالاتها الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور على جثة المذكور.



وبمناظرة الجثة تبين أن الراحل مُسجى على وجهه بمدخل حمام غرفة النوم، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، إلى جانب سلامة جميع منافذ الشقة، وعُثر على كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.