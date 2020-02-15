مصر | 15 مارس.. نظر دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 مارس.. نظر دعوى وقف نشاط سلاسل الصيدليات الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من نقابة صيادلة القاهرة؛ لإلغاء نشاط إدارة سلال الصيدليات الكبرى، لجلسة ١٥ مارس المقبل.

وقالت الدعوى: إن التصريح بالإدارة غير المباشرة للصيدليات، تعتبر الباب الخلفي لإنشاء سلاسل الصيدليات من سجلات الشركات، وذلك مخالف لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وإن القانون يعطي لكل صيدلي الحق في إنشاء صيدليتين فقط، ويدير واحدة منهما فقط.

وأقامت الدعوى، نقابة صيادلة القاهرة، وتم اتخاذ اللازم لعمل إنذار لوزارة الاستثمار لإلغاء نشاط إدارة الصيدليات من سجلات الشركات بهيئة الاستثمار.