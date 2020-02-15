مصر | 18 أبريل.. الحكم في الطعن على مطالبة تركيا برد "أموال الجزية"

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ودفعت الدولة باعتبار القرار المطعون عليه عمل من أعمال السيادة الذي لا يخضع لرقابة القضاء وقام فريق الدفاع بالرد على أن الدستور المصري قد حظر تحصين كافة الأعمال والقرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء باستثناء أعمال السيادة التي وردت على سبيل المثال والتي حدد القضاء الإداري نطاقها وهي ما تقوم به الدولة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة.
وأوضح فريق الدفاع، أن التزام الدولة بالدفاع عن حقوق مواطنيها ضد الدول الأجنبية عن طريق اتخاذ كافة السبل الدبلوماسية والقانونية طبقا لأحكام القانون الدولي بعتبر من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية والتي تستند الي مبدأي الجنسية وسيادة الدولة على اقليمها ومواطنيها وهو مايلزمها باتخاذ كافة السبل القانونية أمام المحافل الدولية للدفاع عن حقوقها وحقوق مواطنيها وبالتالي تعتبر هذه الأعمال من قبيل أعمال الإدارة التي تخضع لرقابة المشروعية التي يقوم بها القضاء الإدارى وليست من قبيل أعمال السيادة.