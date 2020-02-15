مصر | 18 أبريل.. الحكم في الطعن على مطالبة تركيا برد "أموال الجزية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 أبريل.. الحكم في الطعن على مطالبة تركيا برد "أموال الجزية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، حجز الطعن المقام من كل من حميدو جميل البرنس وعمرو عبدالسلام المحاميان، بشأن الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة المصرية باتخاذ كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية أمام المحافل الدولية لاسترداد مبلغ 21 مليون جنيه ذهب قامت الدولة المصرية بدفعها للدولة العثمانية (تركيا) بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني خلال عام 1914 حتى 1955، لجلسة 18 أبريل للنطق بالحكم.

ودفعت الدولة باعتبار القرار المطعون عليه عمل من أعمال السيادة الذي لا يخضع لرقابة القضاء وقام فريق الدفاع بالرد على أن الدستور المصري قد حظر تحصين كافة الأعمال والقرارات الإدارية من الخضوع لرقابة القضاء باستثناء أعمال السيادة التي وردت على سبيل المثال والتي حدد القضاء الإداري نطاقها وهي ما تقوم به الدولة باعتبارها سلطة حكم وليست سلطة إدارة.