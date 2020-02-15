مصر | حبس تشكيل يستدرج القاصرات ليزوجهن بأثرياء عرب في العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل يستدرج القاصرات ليزوجهن بأثرياء عرب في العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من محامٍ ومحفظ قرآن، واثنين آخرين عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استدراج الفتيات القاصرات وتزويجهن من الأثرياء العرب، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه.

وتواصل نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع التشكيل، الذي تخصص في استدراج الفتيات القاصرات من الشوارع واللاتي تترواح أعمارهم من ١٢ إلى ١٧ عامًا، وتزويجهن للأثرياء العرب، بمقابل مبلغ مالي كبير.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن قيام ٤ أفراد منهم محام ومحفظ للقرآن، باستدراج الفتيات وتزويجهن للأثرياء العرب بعقود عرفية، بمقابل ١٠٠ ألف جنيه تتحصل عليها العصابة، و٥٠٠ جنيه فقط تتحصل عليها الفتاة.

وأفادت التحقيقات، بأن الفتيات تعرضن للاعتداء الجنسي على أيديهم، وتم تهديدهن بفضح أمرهن، في حالة عدم الموافقة على الزواج، فيما أمرت النيابة بعرضهن على الطب الشرعي لبيان تعرضهم للاعتداء الجنسي من عدمه.