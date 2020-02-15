مصر | عاجل.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة شهيرة للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على قرار نيابة الأموال العامة، بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة "بيكاديللي" للاستثمار والتنمية السياحية المملوكة لمجموعة "عامر جروب"، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه باختلاس أموال الشركة.

وجاء بنص قرار الإحالة، أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بيكاديللي للاستثمار والتنمية السياحية، إحدى الشركات التي لا يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، اختلس 880 ألف دولار أمريكي، 611 ألفا و980 جنيها من أموال جهة عمله المودعة بحسابيها لدى بنك HSBC.

وبحسب نص القرار، فإن الأموال محولة من أحد مساهمي الشركة؛ لاستثمارها في أوجه نشاطها مستغلا في ذلك استئثاره بحق التعامل منفردا على حساباتها البنكية، محتبسا ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه. وشهدت خبيرة بالكسب غير المشروع بأن فحص اللجنة أسفر عن تحصل المتهم بصفته رئیس مجلس إدارة الشركة ومن يملك حق التعامل منفردًا على حساباتها البنكية، على مبالغ مالية من حسابي الشركة لدى بنك HSBC والمودعة من قبل الشاكية.

وأضافت أن المبلغ قدر بـ88 ألف دولار، ومبلغ 611 ألفا و980 جنيها، ولم يستثمرها في أية تعاملات تتعلق بنشاط الشركة، كما لم يقم بردها للشاكية بوصفها أحد المساهمين بالشركة.