مصر | المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين سرقوا مواطنا بالإكراه في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين سرقوا مواطنا بالإكراه في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في التجمع، بالسجن المشدد 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.

وأسندت النيابة للمتهمين " محمد.ح"، عامل، و"مجدى.ف"، سائق، و"هاني.س"، تهمة سرقة المجني عليه "أشرف.ع"، وكان ذلك عن طريق الإكراه باستخدام السلاح، بأن استدرجوه للسيارة قيادة المتهم الثالث، واهمين إياه بتوصيله لوجهته، وأثناء سيره أشهروا في وجهه الأسلحة البيضاء "سكين، مطواة"، مهددين إياه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، والاستيلاء على المسروقات وفروا هاربين.