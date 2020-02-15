مصر | النيابة تطلب التحريات في اتهام 2 بمحاولة سرقة قصر بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطلب التحريات في اتهام 2 بمحاولة سرقة قصر بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام اثنين حاولا سرقة أحد القصور بدائرة قسم التجمع الأول، كما أمرت النيابة بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقي النقيب إسلام حازم، ضابط مباحث بإدارة تأمين القاهرة الجديدة، بلاغًا بمحاولة لصوص سرقة أحد القصور بالتجمع الأول، وعلى الفور تم توجيه قوة من القسم لمحل البلاغ، وبالانتقال تبين أن كل من: "ع.ا"، و"م.ي"، عاطلان، لأحدهما سجل جنائي، يحاولان سرقة بعض أثاث ومقتنيات القصر، وبعد مطاردة أمنية داخل القصر، تمكنت القوة من إلقاء القبض عليهم برئاسة النقيب إسلام حازم، قائد القوة، والملازم أول محمود القصبي، ضابط نظام بقسم التجمع الأول، والقوة المرافقة لهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.