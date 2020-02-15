مصر | تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، في منطقة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "محروس"، 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون، ومتخذًا من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيشه عُثر بحوزته على 35 ألف دولار أمريكي، و50 ألف جنيه مصري، بقصد الاتجار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمبالغ بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.