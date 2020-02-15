شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: «نسعى لمشاركة مصرية متميزة بمعرض اكسبو دبى ٢٠٢٠» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ،اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفى لوزيرة التجارة والصناعة ،ان الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية شاملة لصناعة السيارات بعد اضافة بنود جديدة لها تتعلق بالسيارات الكهربائية تمهيداً لعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء حيث ستكون الاستراتيجية الجديدة متوافق عليها من كافة الجهات المعنية.

وقالت أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل من شباب مؤهل من الوزارة للمتابعة اليومية لمستجدات مشاركة مصر في معرض إكسبو 2020 حتى يتسنى المشاركة بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر في قلب المنطقة، مشيرةً إلى أن الوزارة عقدت لقاء موسع مع كافة الوزارات المعنية للوقوف على رؤية كافة الجهات المعنية حيث سيتم عرض تصور نهائي عن مشاركة مصر بالمعرض خلال الأسبوع المقبل على دولة رئيس مجلس الوزراء.