شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفلين.. نيابة ساحل سليم بأسيوط تتحفظ على بقايا المأكولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز ساحل سليم بأسيوط، التحفظ على بقايا المأكولات التي عثر عليها بجوار جثتي الطفلين ووالديهما وإرسالها إلى معامل مديرية الصحة لتحليلها. وأكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم التحفظ على بقايا مأكولات عبارة عن «طبيخ ولحوم وقطع كيك» كانت بجوار المتوفيين والمصابين ويتم تحليلها لمعرفة مدى سلامتها ومن المتوقع ظهور نتيجة التحاليل خلال يومين على الأكثر. واستبعد المصدر أن يكون سبب وفاة الطفلين وإصابة والديهما بغيبوبة تامة بكتيريا في الطعام، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يكون تسمم كيماوي «مبيد حشري».

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بوصول بلاغ من مستشفى ساحل سليم المركزي، بوصول طفلين جثة هامدة، وإصابة والديهما بغيبوبة تامة، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.

على الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى المستشفى، وتبين وفاة «عزام.ص.س»، 3 سنوات، وشقيقه «سيد.ص.س»، سنة ونصف، وإصابة والديهما «صبحي.س.ص» 35 عامًا، والأم «نجوى.م.س» بغيبوبة تامة وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي.