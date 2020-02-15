شكرا لقرائتكم خبر عن تزوج عرفيًا من شقيقتهم.. 3 ينتقمون لشرفهم في المعصرة بهذه الطريقة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، من تحرير شاب احتجزه 3 عاطلين، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة لمساومة والده، وذلك بعد أن تزوج المجني عليه من شقيقة المتهمين عرفيًا.

بداية الواقعة، ببلاغ لقسم شرطة المعصرة من «أ.ع.أ»، 51 سنة، صاحب مطعم، بتضرره من «م.أ.ع»، 23 سنة، بائع، و«ع.أ.ع»، 28 سنة، بائع «شقیق الأول»، و«.lم .ف»، 22 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، لقیامھم باستدراج نجله «م.أ.ع»، 18 سنة، عاطل، واحتجازه بغرفة.

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على الفور تم تشكيل فريق بحثي، وبإجراء التحریات وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة، وتم استھداف الشقة السكنية بمأموریة أسفرت عن ضبطھم وبصحبتھم المجني علیه، وبحوزتھم 4 إیصالات أمانة على بیاض مزیلین بتوقیع المجني علیه.

بمواجھتھم بأقوال المبلغ أیدوھا، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر المتھمان الأول والثاني بأنه نظرًا لسابقة قیام المجني علیه بالزواج من شقیقتھما «آ.أ.ع» وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیھ واحتجازه داخل الغرفة، «ملك الثالث» وإكراھه على توقیع إیصالات الأمانة المضبوط بحوزتھم ومساومة والده على إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراحه نجله.

وبمواجھة المجني عليه بما جاء بأقوال المتھمین أقر بھا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.