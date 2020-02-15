شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سوري: لدينا شروط لعودة دمشق للجامعة العربية.. ونرحب بدعوة الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد عضو البرلمان السوري، آلان بكر، بمبادرة الجزائر، لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أنها نابعة من الحرص على التواجد القوي للدول العربية في ميزان العلاقات الدولية، مضيفا أن تلك المطالبات من بعض الدول العربية بعودة سوريا للجامعة العربية تأتي كمحاولة لرأب الصدع الذي أصاب الأمة العربية نتيجة السياسات الخاطئة لبعض الأنظمة، واصفا تلك المبادرات بالعقلانية.

وأوضح «بكر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن بلاده لم تنسحب من الجامعة العربية، فيما لديها شروطا للعودة ومنها أن تعود بعض الحكومات عن مواقفها التي أصبحت معادية للقضايا العربية، والتوقف عن دعم وتمويل الارهاب في سوريا، والاعتذار العلني للشعب السوري، ووقف التطبيع مع إسرائيل، وقف العدوان على اليمن.

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وكان دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، جامعة الدول العربية إلى عودة سوريا إلى الجامعة والعمل على إنهاء تجميد عضوية دمشق، مشيرا إلى أن غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب، جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال لقائه نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، لافتا إلى أن موقف الجزائر واضح وحاسم لجهة وجوب عودة سوريا للجامعة.

وتستعد الجزائر لاستضافة القمة العربية المقبلة في دورتها الـ32، في شهر مارس المقبل، بعد تقدمها بطلب إلى الجامعة العربية، بعد مرور 15 عاما على آخر قمة عقدت بها في 2005، وتعتبر القمة المقبلة هي الأولي من نوعها في عهد الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا، بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011، وكانت قد دعت روسيا كل من الجزائر، تونس والمغرب، العام الماضي، لدعم المساعي الهادفة إلى إعادة سوريا للجامعة العربية.