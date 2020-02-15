شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء حجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب منتصف مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم يوم 15 مارس المقبل، بدء التسجيل على الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان «www.hdb-reservation.com»، من أجل حجز 238 وحدة سكنية، بمساحات تبدأ من 92 م2: 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة، التي تطرحها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم في تملك السكن الخاص بهم.

وقال الجزار، في بيان، السبت، إن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني «online»، مشيرًا إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني لبنك التعمير، ويمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن 70% من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.

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وأضاف أن التقديم يبدأ 15 مارس المقبل وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكتروني، لبنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة).

من جانبه، أوضح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أن الشروط تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، موضحاً أنه يتم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل.