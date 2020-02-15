شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق على إطلاق اسم الشهيد علي الكفراوي على مدرسة بأشمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد المجند على حسين الكفراوي، والذي استشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبدبشمال سيناء، على مدرسة منشأة جريس للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أشمون، وذلك تخليدًا لدوره الوطني، وما قدمه من تضحية غالية فداءً للوطن.

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصرنا الغالية، موجهًا تحية إعتزاز وتقدير لهؤلاء الأسر الذين قدموا أغلى ما يملكون دفاعا عن وطننا الغالي. ومن الجدير بالذكر أن الشهيد على حسين الكفراوي، إبن قرية منشأة جريس أعزب، ويبلغ من العمر 22عامًا، ووالده يعمل سائق ووالدته ربة منزل.