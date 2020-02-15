شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منظومة نظافة جديدة بالدقهلية.. «مختار»: «عاوز أشوف الشارع كأن الأسفلت جديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ نائب المحافظ، اليوم، منظومة النظافة الجديدة وأعطي إشارة البدء لتوزيع معدات وصناديق القمامة الجديدة على الوحدات المحلية.

ووجه محافظ الدقهلية حديثه لسائقي المعدات والعاملين بقطاع النظافة قائلا «أنا معتمد عليكم اعتماد كلى ومش عايزكم تكسفونى احنا عايزين الناس في المحافظة تحس أن فيه طفرة في النظافة وإن فيه حاجة جديدة بتعمل على الأرض وسنبدأ من اليوم في توزيع الصناديق في الشوارع وبالإضافة لتشغيل السيارات المكنسية»

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وتابع «أنا عاوز أشوف الشارع كأن الأسفلت جديد وسوف أوفر لكم كل الإمكانيات وسيكون هناك مكافآت وحوافز مرتبطة بوجود انجاز حقيقى»

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنظومة الجديدة تبدأ بمرحلة استخدام السيارات المكنسية مع توزيع صناديق القمامة الجديدة بالشوارع وتوزيع عادل لمعدات النظافة والأدوات الجديدة بدءا من اليوم بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمركبات.

وتحمس العاملون بقطاع النظافة مع كلمات المحافظ وبدأوا في التصفيق، فقال لهم «أنا محتاج ان المواطن العادي هو اللي يصفق لكم بعد شعوره بنظافة الشارع وتصفيقه بالشكر وليس باليد»

وبدأ قطاع النظافة بالمحافظة في توزيع 35 سيارة نظافة بعد رفع كفاءتهم كمرحلة أولى يتبعها توزيع 70 سيارة في المرحلة الثانية وبدء تشغيل4 سيارات مكنسية بمدينة المنصورة، إضافة إلى 5 ألاف صندوق قمامة بمساعدة المجتمع المدني .