شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يفتتح «GPS» لشباب النمسا وفرنسا بوادى النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكنردية، بطريرك الكرازة المرقسية، أعمال مؤتمر شباب إيبارشيتي النمسا، وباريس وشمال فرنسا من الخدام والذى بدأ بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مساء أمس تحت عنوان «GPS».

وألقي قداسة البابا المحاضرة الافتتاحية والتي حملت نفس عنوان المؤتمر وتحدث عن الأحرف الثلاثة التي تشير إلى ثلاث كلمات، حيث G= God (الله)، وP= Pray (صلاة)، وS= Service (خدمة)، وهي ثلاث كلمات نحتاجها في الطريق إلى السماء ويجمعها قول بولس الرسول «الإيمان العامل بالمحبة».

كما رحب قداسة البابا خلال كلمته بالشباب الحاضرين وأثنى على خدمتهم وارتباطهم بالكنيسة الأم في مصر. وتعد هذه هي السنة السادسة لخدمة شباب إيبارشية النمسا في مصر والثانية لشباب إيبارشية باريس وشمال فرنسا، ويحاضر في هذا المؤتمر عدد من الآباء الأساقفة هم أصحاب النيافة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، ومن الآباء الكهنة القمص يوحنا باقي والقس موسى نصري والقس يوسف سمير والقس يوسف وديع.