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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المحطة الوسيطة بكرداسة على مساحة ٣٥٠٠ م٢.

وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء هذه المحطة يعد أحد نماذج التناغم في التعاون بين الشركاء، لإنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن، حيث تم إنشاء هذه المحطة، والتي تستوعب ٢٥٠٠ طن مخلفات وتم دعمها بمعدات متحركة لنقل المخلفات من المحطة الوسيطة، إلى موقع التخلص النهائي بمقلب شبرامنت.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الهدف من المحطة أيضًا هو رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بما يعود بالنفع على المواطنين بتلك المنطقة، وبعض المناطق المحيطة بها.

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وأكد دعم الوزارة لجهود محافظة الجيزة لخدمة المواطنين في كافة المشروعات التنموية، وعلى رأسها البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية، ورفع التراكمات الموجودة، بالإضافة إلى مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواطني المحافظة.

من جانبه، أكد محافظ الجيرة أن المحطة ستساهم في رفع كفاءة النظافة بمراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحي بولاق الدكرور والقطاع الشمالي بحي الهرم والدقي والعجوزة، مشيرًا إلى أن المحطة مزودة بميزان بسكول يسع إلى 50 طن وتحتوي على 6 باكيات لتجميع المخلفات بسعة 425 طن، وبإجمالي حوالي 2550 طن.

وأكد «راشد» أن محطة مناولة كرداسة سوف تساهم في تخفيف العب على محطتي مناولة المريوطية والوراق.

وأوضح أن المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتي، ومصممة بنظام تهوية طبيعي، مشيرًا إلى أن مراكز ومدن كرداسة وأوسيم يخرج منهما يوميًا ٧٠٠ طن مخلفات.

واستمع الوزراء ومحافظ الجيزة إلى شرح حول المشروع، والذي يهدف إلى سرعة التخلص من المخلفات حفاظًا على البيئة.

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة

وزراء التنمية المحلية والبيئة ومحافظ الجيزة يفتتحون محطة مناولة كرداسة