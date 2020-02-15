شكرا لقرائتكم خبر عن عذب ابنه حتى الموت.. ماذا قال «عامل أطفيح» عن قتل ابنه؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أمر أحمد الفقى، مدير نيابة الصف في الجيزة، السبت، بحبس عامل بمصنع طوب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل ابنه البالغ من العمر 13 عامًا، بعد الاعتداء عليه بعصا خشبية، في منطقة أطفيح.
وقال الأب المتهم ويُدعى «محمد.م»، إن نجله «محمود» يجلب له المشاكل لأنه معتاد السرقة، والأهالى يشتكون من سلوكه، ونظرًا إلى غيابه المتكرر عن المدرسة.
وأضاف المتهم، أنه يوم الواقعة اعتدى على ابنه بعصا، معذبًا إياه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وكانت البداية بورد بلاغ بتكفين المتهم لنجله دون الحصول على توقيع من مفتش الصحة بالدفن، وبتوقيع الكشف على الطفل تبينّ إصابته بكدمات وسحجات متفرقة من الجسد. وذكرت التحقيقات أن الأب المتهم مطلوب على القبض عليه في قضيتى إتلاف وضرب، إذ صدر ضده حكمًا بالحبس 3 أشهر.
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