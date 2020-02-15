شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطران سمالوط يفتتح متحف وبانوراما شهداء الإيمان مصر بلبيبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها، عصر السبت، متحف شهداء الإيمان في ليبيا بكنيستهم «كنيسة شهداء الإيمان والوطن» بقرية العور التابعة لمركز سمالوط، والذى يضم «بانوراما توثيقية» عن رحلة الشهداء من الخطف إلى الذبح وحتى عودة الأجساد، بالوثائق والصور باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والتي قام بتوثيقها الصحفي نادر شكري.

والجزء الثانى مزار الشهداء الذي يضم مقتنيات الشهداء والنعوش التي حملت أجسادهم من ليبيا وأجساد الشهداء، أما الجزء الثالث فهو افتتاح «نصب تذكاري للشهداء»والذى تم نحته في مدخل الكنيسة وهو تمثال كبير للسيد المسيح بارتفاع 4 أمتار، وأمامه منحوتات لـ21 شهيدا، تجسد وضعهم أثناء عملية ذبحهم، والذي قام بعملهم الدكتور جرجس الجاولى أستاذ النحت الميداني كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

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يبدأ الاحتفال في الثالثة عصر السبت، بساحة الكنيسة بموكب كنسي يتقدمه الاسقف والشمامسة واسر الشهداء ويشارك في الاحتفال قيادات تنفيذية ونواب وشخصيات عامة واعلامية، ويلقى بعدها مطران الايبارشية كلمة للصحفيين والإعلاميين بشأن المتحف والنصب التذكاري وتبدأ بعدها عشية عيد الشهداء بالكنيسة الكبرى .

يأتي ذلك بمناسبة حلول الذكرى الخامسة على استشهاد 20 قبطيًا مصريًا، في 15 فبراير، بالإضافة إلى الشهيد “ماثيو” الأفريقي، على يد تنظيم “داعش” الإرهابي بساحل مدينة سرت الليبية.

وقال الدكتور جرجس الاولي، أستاذ النحت الميداني بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، إن الفكرة ترجع لنيافة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط وطحا الأعمدة المنيا، بوضع تماثيل للشهداء وخلفهم تمثال للسيد المسيح وهو يحتضنهم، إذ يكون تمثال للسيد المسيح.