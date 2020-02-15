شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إخلاء سبيل موكله.. أول تعليق محامي السائح المتهم بالتحرش في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العزب على العزب، محامي المتهم الإنجليزي في واقعة التحرش بمطار الغردقة، إنه سدد 20 ألف جنيه كفالة لخزينة المحكمة، وفي انتظار تنفيذ قرار إخلاء سبيل السائح، وسيغادر الغردقة لبلاده فور إنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

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كان قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة قد قرر إخلاء سبيل المتهم الإنجليزي في واقعة التحرش بمطار الغردقة بكفالة 20 ألف جنيه، وقبول الاستئناف المقدم ضد قرار تجديد حبس إنجليزي 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الغردقة بتهمة فعل خادش بفرد أمن أثناء إجراءات تفتيشه خلال مغادرته مطار الغردقة إلى بلاده على متن إحدى الرحلات الجوية بعد قضاءه إجازة سياحية مع أسرته.

كان المتهم نفى في التحقيقات ارتكاب الواقعة، وأنه لم يقصد أي فعل مسئ، وأن ما قام به هو «الرتب» على ظهر فرد الشرطة بعد إنهاء إجراءات تفتيشه. وتبين من تفاصيل الواقعة أن سائح إنجليزي الجنسية يدعى «ت.ك.»، 51 عامًا، أثناء إنهاء إجراءات تفتيشه بمطار الغردقة، قام بفعل خادش بفرد أمن، وأن السائح تم إلغاء سفره وتحرير محضر ضده، حيث تمسك أمين الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، وتم إحالة المتهم للنيابة، حيث تم تفريغ الكاميرات وتبين صحة الواقعة، حيث أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم أول الغردقة.

وأكدت الخارجية البريطانية أنها تتواصل مع السلطات المصرية وأسرة المواطن الإنجليزي بشأن الواقعة. كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة تجديد حبس المتهم الإنجليزي 15 يومًا.