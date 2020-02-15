شكرا لقرائتكم خبر عن «زواج من أجل الجنس».. حبس محفظ قرآن ومحامٍ لـ«الاتجار في القاصرات» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار محمد القاضى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، السبت، بحبس محفظ قرآن ومحامٍ وعاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في الفتيات القاصرات، وتزويجهن لأثرياء العرب مقابل ٢٠٠ ألف جنيه للزيجة الواحدة، كما أمر بإيداع 4 فتيات مجنى عليهن بإحدى دور الرعاية.

كشفت التحقيقات أن ضابطًا بشرطة الآداب تخفى في زى ثرى عربى واتصل على محفظ القرآن، مطالبًا إياه بتزويجه من فتاة صغيرة، واتفقا على لقاءٍ بكافيه في منطقة العجوزة، لإحضار الفتاة ومسقط رأسها محافظة الشرقية، وبضبط المتهم الأول، والفتاة اعترفا بجريمتهما.

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وقالت الفتاة الأولى بالقضية إن المتهم محفظ القرآن وباقى المتهمين اتفقوا معها وزميلاتها عدم الإنجاب كشرط لاستمرارهن في العمل، إذ يتزوجن الأثرياء العرب، لمدة تتراوح من يومين حتى أسبوع، ويتحصلن في الزيجة الواحدة مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف جنيه.

وأضافت الفتاة أن المتهمين محفظ القرآن وزملاءه كانوا يجبرونهم على كتابة عقود للزواج بتواريخ قديمة، حتى يتمكنوا من إعادة تزويجهن مرة أخرى قبل شهور العدة، مشيرة إلى أن الأثرياء كبار السن عادة ما كانوا يمارسون معهن الجنس قبل الزواج.

وشرحت 3 فتيات أخريات أن عناصر التشكيل العصابى كانوا يستدرجون الفتيات، لاسيما الهاربات من منازل عائلتهن. وأثبتت التحقيقات أن المتهم مُحفظ القرآن كان قد أرسل صورًا لضابط الشرطة الذي ألقى القبض عليه عبر تطبيق «الواتساب» بصور الفتيات ليختار من بينهن واحدة للزواج، وبضبط المتهم وإحدى الفتيات البالغة من العمر 13 عامًا، كان بحوزتهما عقودًا للزواج عرفية، وصورًا لفتيات أخريات أعمارهن تتراوح ما بين الـ12 – 15 عامًا، وجرى القبض عليهم.

وذكرت التحقيقات أن محفظ القرآن وباقى عناصر التشكيل اعترفوا باستغلال الفتيات جنسيًا في الأعمال المنافية بالآداب، والاتجار بالبشر عن طريق الزواج العرفي من الأثرياء العرب.