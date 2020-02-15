شكرا لقرائتكم خبر عن «إيديوجيت» 2020: يستضيف لأول مرة دبى اكسبو.. مشاركات دولية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف معرض التعليم الدولي «إيديوجيت» 2020 في نسخته السادسة بالقاهرة، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري، لأول مرة «دبي إكسبو»، والذي يضم شركات ومؤسسات تعليمية، إلى جانب 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والإبتكارات في جميع مناحي الحياة.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس «إيديوجيت»، في بيان له، السبت، إن ملتقى ومعرض «إيديوجيت» بالقاهرة، يعقد بعنوان «القيادة الذكية للجامعات الذكية» سوف يفتتح فعالياته الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والعربية والدولية.

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وأضاف شمس الدين أن الدورة السادسة لملتقى ومعرض «إيديوجيت» بالقاهرة سوف تشهد مشاركة 80 عارضًا، من الجامعات لعرض برامجها الدراسية، بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا، كما يشارك فيه عدد من الجامعات الإقليمية، ومنها «بنها والسادات وبني سويف»، بالإضافة إلى جامعات القاهرة وعين شمس للتنافس على جذب الطلاب الدراسين للبرامج الدولية والمتميزة الجديدة.

وأكد شمس الدين أن وزارة التعليم العالي، سوف تشارك بنجاح كبير في المعرض للترويج للجامعات الجديدة «جامعة الملك سلمان الدولية- جامعة الجلالة- جامعة العلمين الدولية- جامعة المنصورة الجديدة»، والتي تقام وفقًا لمنظومة التعليم المستقبلي في مصر وتتسم بالتميز والابتكار في التعليم والبحث العلمي وخدمة الإنسانية.

واشار شمس الدين إلى أن المعرض يشارك فيه أيضًا وزارة التعليم الإماراتية وجامعات من دول الأردن والسعودية وإنجلترا وماليزيا وبلغاريا وروسيا وغيرها، مؤكدًا أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، سوف يلتقي بطلاب السنوات النهائية في التعليم قبل الجامعي، وذلك للترويج للدراسة في الجامعات المصرية في إطار مبادرة «ادرس في مصر» التي أطقلتها وزارة التعليم العالي.

يذكر أن «إكسبو 2020 دبي» يعد الحدث الأروع في العالم، والذي تنطلق فعالياته في أكتوبر المقبل، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ومن المتوقع أن يكون أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.