شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والبيئة يفتتحان محطة المناولة الوسيطة بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السبت، محطة المناولة الوسيطة بمنطقة كرداسة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بينهم النائب سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي والمهندس علاء والي، عضو مجلس النواب.

واستمع الوزيران إلى شرح حول المشروع، والذي يهدف إلى سرعة التخلص من المخلفات، حفاظاً على البيئة وخدمة مركز ومدينة كرداسة وأوسيم، ووصلت تكلفة إنشاء المحطة نحو ١٧ مليون جنيه.

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وقال شعراوي إن الهدف من المحطة أيضاً هو رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بما يعود بالنفع على المواطنين بتلك المنطقة وبعض المناطق المحيطة بها، خاصة بعد أن كانت تتراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة في الشوارع والحفاظ على صحة المواطنين وعدم اشتعال المخلفات في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوفير مبلغ ١٠ ملايين جنيه كتمويل لإنشاء هذه المحطة على مساحة ٣٥٠٠ متر والمساعدة في حل وإنهاء تلك المشكلة.

وأوضح شعراوي أن المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتي ومصممة بنظام تهوية طبيعي، كما يمكنها استيعاب حتي ٣٦٠٠ طن، كما أن كرداسة وأوسيم يخرج منها يومياً ٧٠٠ طن مخلفات، وأشار شعراوي إلى أنه تم إعداد خطة تشغيل المحطة من خلال الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات بالوزارة.

كما تحدث وزير التنمية المحلية مع أعضاء مجلس النواب، مؤكداً دعم الوزارة لجهود محافظة الجيزة لخدمة المواطنين، في كافة المشروعات التنموية وعلي رأسها البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية ورفع التراكمات الموجودة، بالإضافة إلى مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواطني المحافظة.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النواب في منطقة كرداسة عن سعادتهم لإنشاء تلك المحطة ومساعدة سكان منطقة كرداسة وناهيا وأوسيم في حل مشكلة القمامة.

وقدموا الشكر لوزارة التنمية المحلية على الدعم الذي يتم تقديمه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.