شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 21 ألف قطعة حلوى ونصف طن سمسمية وحمصية في مصنع مجهول (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة لتشدید الرقابة على القطاعات التموینیة لتحقیق الاستقرار بالأسواق ومكافحة كافة صور الغش، وتمكنت الحملات من ضبط 1.750 طن سكر ومواد غذائية مجهولة المصدر لتصنيع حلوة جافة بمدينة السلام. وتمكنت الحملات من ضبط «عبدالرحمن.إ» 40 سنة، مسؤول عن مصنع حلوى «جافة» بمدينة السلام، لإدارته المصنع بدون ترخیص وقیامھ بتصنیع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا غاشاً بذلك جمھور المستھلكین بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (1.750 طن ســــكــــر، ونصف طن مواد غذائیة (سمسم، حمص، فول سوداني، عسل جلوكوز )، و21000 قطعة حلوى جافه، (جمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرھا). ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر بمواجھته اعترف بحیازته المضبوطات بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر ضبط مصنع حلويات يستخدم مواد مجهولة المصدر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 21 ألف قطعة حلوى ونصف طن سمسمية وحمصية في مصنع مجهول (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.