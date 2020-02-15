شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار على مناطق متفرقة غدًا.. والقاهرة 18 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا، الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة على الوجه البحري، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد، نشطة على شمال الصعيد، وكل من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «10- 18»، الإسكندرية «11 – 18»، قنا «10- 24»، الأقصر «11- 25»، أسوان «13 – 26».