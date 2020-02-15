شكرا لقرائتكم خبر عن السجن المؤبد لمسؤول بالبنك المركزي اختلس 5 ملايين جنيه من عهدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاقبت محكمة جنايات القاهرة، مدير مساعد بالمعاش بالبنك المركزي، بالسجن المؤبد غيابيًا، لاتهامه باختلاس مبلغ خمسة ملايين جنيه من جهة عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمد رشدان وعبدالله سلام بحضور ماجد غراب، وكيل النائب العام. تعود أحداث الواقعة لعام 2008، عقب قيام المتهم سعد علي سليمان هريدي، بصفته موظفًا عامًا، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان للعاملين بالبنك المركزي، بأن اختلس مبلغ 5 ملايين جنيه، من عهدته، كان قد استلم من مسؤولي الشركة الكويتية للاستثمار مقدم تعاقد لشراء المول التجاري المملوك لجهة عمله ولم يقم بادراجه في الميزانية الخاصة بجهة عمله.

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