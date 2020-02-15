شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم التضامن «البيت» عن مراكز استضافة وتوجيه في منتدي نوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في منتدى نوت ضمن الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بعرض فيلم عرض فيلم «البيت» من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بالوزارة.

وأشاد الجمهور بمستوي الخدمة والفكرة وتمني العديد تطبيقها في كل محافظات الجمهورية، حيث يعرض الفيلم فكرة عن مراكز استضافة وتوجيه المرأة

والتي تفتح أبوابها للمرأة في حالة وقوعها في مشكلة أو تعرضها للعنف، وتوفر هذه المراكز التوجيه والإرشاد لتجاوز أزماتهن.

منتدى نوت، ضمن الدورة الرابعة، من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير، بحضور الدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس الأمناء ونهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة والعديد من المشاركين من مختلف الدول العربية والنقاد والسينمائيين.