شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محطة مناولة كرداسة مزودة بأنظمة إطفاء ذاتى وتهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إنشاء محطة مناولة كرداسة، يعد أحد نماذج التناغم فى التعاون بين الشركاء لإنجاز العمل بما يخدم مصلحة المواطن حيث تم إنشاء هذه المحطة والتى تستوعب 2500 طن مخلفات وتم دعمها بمعدات متحركة لنقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلى موقع التخلص النهائى بمقلب شبرامنت.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيرة أن المحطة ستساهم فى رفع كفاءة النظافة بمراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحى بولاق الدكرور والقطاع الشمالى بحى الهرم والدقى والعجوزة، مشيرا أن المحطة مزودة بميزان بسكول يسع إلى 50 طنا وتحتوى على 6 باكيات لتجميع المخلفات بسعة 425 طنا بإجمالى حوالى 2550 طنا.

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وأضاف راشد، أن محطة مناولة كرداسه سوف تساهم فى تخفيف العبء على محطتى مناولة المريوطية والوراق، لافتا إلى أن المحطة مجهزة بأنظمة إطفاء حريق ذاتى ومصممة بنظام تهوية طبيعى، كما يمكنها استيعاب مشيرا أن مراكز ومدن كرداسة وأوسيم يخرج منهما يوميًا 700 طن مخلفات.

وبدوره أكد اللواء محمود شعراوى، أن الهدف من المحطة أيضًا هو رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بما يعود بالنفع على المواطنين بتلك المنطقة وبعض المناطق المحيطة بها، مؤكدا دعم الوزارة لجهود محافظة الجيزة لخدمة المواطنين فى كافة المشروعات التنموية وعلى رأسها البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية ورفع التراكمات الموجودة بالإضافة إلى مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية الاحتياجات العاجلة لمواطنى المحافظة.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محطة المناولة الوسيطة بمنطقة كرداسة بحضور إبراهيم الشهاوى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام وعدد من أعضاء مجلس النواب.