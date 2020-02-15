فيديو.. أبرز الطرق المزدحمة فى القاهرة والجيزة والبدائل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجد العديد من الأماكن المزدحمة التى يعانى منها المواطنون يوميا بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، منها بسبب أعمال إنشاء مترو الأنفاق وبسبب زيادة الأحمال يوميا على الطرق و منها: - كورنيش النيل بماسبيرو فى اتجاه وسط المدينة - كورنيش النيل بماسبيرو فى اتجاه وسط المدينة البديل له كوبرى الساحل ثم إمبابة ثم كورنيش إمبابة والمهندسين وصولا إلى القاهرة - كوبرى أكتوبر - كوبرى أكتوبر البديل للقادمين من مدينة نصر ومصر الجديدة هو نفق الأزهر - محور صفط اللبن اتجاه بين السرايات - محور صفط اللبن اتجاه بين السرايات البديل الطريق الدائرى وصولا لمنزل لبنان - شارعا الهرم وفيصل - شارعا الهرم وفيصل البديل شارع ترسا وخاتم المرسلين وصولا إلى الجيزة - محور أحمد عرابى - محور أحمد عرابى البديل الدائرى إلى شارع النيل اﻷبيض ثم يسارا إلى شارع الدكتور على إبراهيم Advertisements ثم يسارا شارع أحمد حجازى ثم شارع رشيد - شارع السودان - شارع السودان البديل شارع الملكة زبيدة ومنه إلى اليسار إلى شارع العلمين اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات - شارع 26 يوليو - شارع 26 يوليو البديل التوجه لكوبرى 15 مايو للقادم من منطقة الزمالك ويتم النزول "منزل التليفزيون" اتجاه الكورنيش - نفق الأزهر - نفق الأزهر يعد البديل له التوجه لمحور صلاح سالم وعدم النزول له لتخفيف الأحمال - طريق الإسكندرية الزراعى - طريق الإسكندرية الزراعى يعد البديل له طريق شبرا بنها الحر - الطريق الدائرى بنطاق السلام والمرج - الطريق الدائرى بنطاق السلام والمرج يعد البديل له طريق الدائرى الإقليمى

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