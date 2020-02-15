شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف السياحية يدعو لجمعية عمومية نهاية فبراير والميزانية أبرز الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف عقد جمعيته العمومية يوم الاربعاء 26 فبراير، ودعا الاتحاد أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة، حيث يتم بحث ميزانية الاتحاد لاعتمادها.

وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية، قد عقد فى يوليو الماضى جمعيته العمومية غير العادية برئاسة أحمد الوصيف رئيس مجلس الإدارة، وذلك بناء على طلب أكثر من ثلثي أعضاء المجلس ورئيسه لعرض واعتماد ميزانيات الأعوام المالية 2016 و2017 و2018، وعرض الموقف العام لأهم الملفات التي تسلمها المجلس الحالي وما اتخذ بشأنها منذ تشكيله في فبراير من العام الجاري.

وعرض رئيس المجلس خلال الجزء الثاني من الجمعية، أهم المحاور التي تستند عليها خطة المجلس المقررة للفترة القادمة وحتى نهاية الدورة الحالية و مدتها أربع سنوات، وهو كان الاجتماع الأول للجمعية العمومية منذ ديسمبر 2015، حيث كانت مجالس إدارات الاتحاد والغرف، قد تم حلها في 10 يوليو 2016، وعينت لجان تسيير لإدارة الأعمال منذ ذلك التاريخ ومن ثم لم يكن هناك قوام شرعي للجمعيات.

ويعمل الاتحاد بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار على تفعيل مراكز التدريب التابعة له، لتقديم دورات تدريبية للعاملين فى قطاع السياحة، ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد وجامعة الأقصر، بشأن مركز تدريب الطهاة التابع للاتحاد المصرى للغرف السياحية ومقره كلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى ، محافظة الأقصر.

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وقام ناصر تركى عضو مجلس إدارة الاتحاد و سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب بعمل زيارة إلى جامعة الأقصر للاجتماع مع بدوي الشحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، وصابرين جليل، عميد كلية السياحة والفنادق؛ لمناقشة سبل تفعيل بروتوكول التعاون الذي يأتى فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية من أجل النهوض بمستوى الخدمات المقدمة، وتفعيلاً لإمكانات مراكز التدريب السياحى فى التخصصات الفندقية المختلفة.

من جانبها وجهت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس لجنة التدريب بالاتحاد، دعوة للمدربين والمنسقين بكل من الاتحاد المصرى للغرف السياحة وغرفة المنشآت الفندقية لحضور اجتماع لبحث آراء وملاحظات المدربين والمنسقين تجاه منظومة التدريب، وذلك فى إطار العمل على ضمان جودة العملية التدريبية للعاملين بالقطاع.

وأكد الاتحاد أن هذا الاجتماع، تم فى إطار متابعة وتطوير المنظومة التدريبية للعاملين بالقطاع السياحى، بالتعاون الوثيق بين كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ووزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية.

ومن جانب آخر وتماشياً مع خطة وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية فى رفع كفاءة العنصر البشرى بالقطاع السياحى المصرى، أعلن الاتحاد أنه تم تدريب 8435 من العاملين بالمنشآت الفندقية وكذا 214 من العاملين بغرفة المنشآت السياحية خلال الـ6 أشهر الماضية، وذلك على مستوى المحافظات المختلفة بجمهورية مصر العربية.