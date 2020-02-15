أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 4 آلاف مخالفة و34 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 4822 مخالفة مرورية متنوعة.

حيث أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1892 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و163 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير "، و4 دراجة نارية مخالفة، و18 مخالفة "موقف عشوائي"، و49 مخالفة شروط الترخيص.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 34 حالة تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور.