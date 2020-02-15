"كمين على الفيسبوك".. ضبط المتهمين بالتعدي على مندوب مبيعات والاستيلاء على هاتفه بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في القبض على مهندس وزوجته اعتديا على مندوب مبيعات والاستيلاء على هاتفه المحمول، وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.

تبلغ للعميد محمد مختار، مأمور قسم شرطة المرج، من مندوب مبيعات، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بسابقة تعرفه على إحدى الفتيات عبر الإنترنت واتفاقهما على التقابل، وعقب وصوله فوجئ بحضور سيدة وآخر قاما بالاستيلاء منه على هاتفه المحمول وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها مهندس، عاملة بمحل كوافير لها معلومات جنائية، زوجة الأول.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن الرائدان حسام رضا وعمرو إبراهيم، معاونا المباحث، من ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، إيصال الأمانة المشار إليه.

وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لاكتشافهما تواجد المجنى عليه صحبة شقيقة الثانية بمحل الواقعة، فقاما بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والنقيب محمد عبد الناصر، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.