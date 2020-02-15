سقوط لص المساكن في قبضة مباحث دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل لسرقته شقة موظف بدار السلام.

تبلغ للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، من "ش.ع" موظف باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة شاشة LCD 32 بوصة ، أسطوانة غاز من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، وتفعيل منظومة تسجيل الدراجات البخارية الغير مرخصة أمكن تحديد الدراجة البخارية "توك توك" المستخدم في ارتكاب الواقعة ويحمل أرقام 397 دار السلام.

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وباستدعاء قائده "ف.م" سائق توك توك قرر باستقلال أحد الأشخاص الدراجة صحبته وبحوزته المسروقات المُشار إليها، وتوصيله لمنطقة المدق دائرة القسم.

وبتكثيف التحريات تحت إشراف العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أ.م" عاطل والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 4689 لسنة 2018م دار السلام " مخدرات ".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرواد أحمد مختار ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي ومحمد صادق وأحمد عبد المعطي، ضباط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب كسر الباب.

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عمليه سيئ النية "ق.إ"عامل بمحل أجهزة كهربائية، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات , واتهمه بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.