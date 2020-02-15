بسبب عقد زواج.. ضبط المتهمين باختطاف شخص في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شقيقين، وصديقهم اختطفوا عاطل بعد زواجه من شقيقتهم عرفياً بمنطقة المعصرة.

تبلغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من "أ.ع" صاحب مطعم بتضرره من كل من "م.أ" بائع، "ع.أ" بائع شقیق الأول، "م.ف" حاصل على دبلوم تجارة لقیامھم باستدراج نجله "م.أ" عاطل ومقیم بذات عنوان والده واحتجازه بغرفة كائنة بالعقار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحریات تحت إشراف العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، وجمع المعلومات تبین صحة الواقعة تم استهداف الشقة المشار إلیھا بمأموریة، وتمكن الرواد مصطفى قاسم، وكريم عبد العاطي، ومحمد صلاح، ضباط مباحث القسم، من ضبطھم وبصحبتھم المجني علیة وبحوزتھم، 4 إیصالات أمانة علي بیاض مزیلین بتوقیع المجني علیه.

وبمواجهتهم أمام العقيد محمود حجازي، مفتش المباحث، بما أسفر عنھ الضبط وما جاء بأقوال المبلغ أیدوھا، واعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر المتھمان الأول والثاني بأنه نظراً لسابقة قیام المجني علیه بالزواج من شقیقتھما "آ.أ" وفور علمھما قاما بالاشتراك مع المتھم الثالث باستدراج المجني علیه واحتجازه داخل الغرفة محل الضبط ملك الثالث وإكراهه على توقع إیصالات الأمانة المضبوط بحوزتھم ومساومة والده على إحضار عقد الزواج العرفي مقابل إطلاق سراحه نجله، وبمواجهة المجني علیه بما جاء بأقوال المتھمین اقر بھا.

تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد مجدي خلف، مأمور قسم المعصرة، إلى النيابة العامة.