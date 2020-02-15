اختلس 5 ملايين جنيه.. المؤبد لرئيس جمعية الإسكان بالبنك المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة مدير مساعد بالمعاش بالبنك المركزي بالسجن المؤبد غيابيًا، لاتهامه باختلاس مبلغ خمسة ملايين جنيه من جهة عمله. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفي الفقي وعضوية المستشارين محمد رشدان وعبدالله سلام، وأمانة سر مجدي جبريل. كشفت التحقيقات أن المتهم "س. ع" في غضون عام 2008 بصفته موظفا عاما رئيس مجلس إدارة جمعية الاسكان للعاملين بالبنك المركزي باختلاس 5 ملايين جنيه من عهدته. وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان قد استلم من مسؤولي الشركة الكويتية للاستثمار مقدم تعاقد لشراء المول التجاري المملوك لجهة عمله ولم يقم بإدراجه في الميزانية الخاصة بجهة عمله وتحصل عليها لنفسه.

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