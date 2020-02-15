"الصلح خير".. الداخلية تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، في عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومات الثأرية بين أفراد عائلتين بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في عقد جلسة الصلح بين أطراف العائلتين بناحية الكولة دائرة أخميم، تنفيذًا لاستراتيجية الداخلية الهادفة لتحصين المجتمع من الجريمة، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.

حضر الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.