٣٠٠ فرد يزورون متحف سوهاج في الأسبوع الأول للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نظّم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لأكثر من 300 فرد من الوفود المشاركة في الأسبوع الأول للجامعات، وذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية وربط جمهور الشباب المصري بالمتاحف.

ضم الوفد عددا من رؤساء ونواب جامعات كل من جامعة سوهاج، وجامعة المنوفية، وجامعة المنيا، وجامعة جنوب الوادي، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وبحسب بيان، أعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إعجاب الوفد بما يحتويه المتحف من قطع أثرية هامة توضح وتبرز تاريخ المحافظة العريق وتصف حقبة طويلة من تاريخ مصر القديم.

وفي نفس السياق وتحت شعار "اعرف بلدك" الذي تم تدشينه من خلال وزارة الشباب والرياضة، استقبل متحف آثار ملوي بمحافظة المنيا مجموعة من طلاب كلية الإرشاد السياحي، ليتعرفوا من خلال الجولة الإرشادية التي شاركهم بها أمناء المتحف، على أهم القطع الأثرية، وفي نهاية الجولة أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، والتقطوا الصور التذكارية لهم.