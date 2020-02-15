طلب إحاطة بشأن تضرر ذوى الإختياجات الخاصة من تأخر اعتماد النموذج الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تضرر المواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من تأخر اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة،
وأوضح المسعود في طلبه، أن بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة هي جواز مرور الشخص ذي الإعاقة للحصول على العديد من الخدمات التي توفرها الدولة لهم.
وطالب المسعود، بسرعة اعتماد وزارة الصحة لنموذج الكشف الطبي، وهو شرط أساسي وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 2018 للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة،
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