محافظ القاهرة ووزيرة التضامن يفتتحان مؤتمر "حماية ذوي الإعاقة".. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السيت، المؤتمر العلمي الثالث وتنظمه المحافظة بالتعاون مع أكاديمية التدريب والتنمية ومركز زايد الطبي للتأهيل تحت عنوان "حماية ذوي الإعاقة.. واقع مزاولة المهنة".

وأكد عبدالعال، خلال الافتتاح، أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أو توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، تأكيدًا للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقًا لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الرئيس السيسي دائمًا ما يؤكد أن المجتمع يُقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

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وأوضح خالد عبدالعال، أن المحافظة حريصة على عقد هذا المؤتمر العلمي سنويًا بشراكة مختلفة كل عام لتبادل الخبرات التدريبية في مجال تأهيل ذوي الإعاقة مثمنًا التعاون الدائم مع مركز زايد الطبي للتأهيل بالقوات الجوية ويقدم كل الدعم في مجال تأهيل ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عدة لتمكين ذوي الإعاقة كان أبرزها تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ويختص بالمساهمة في وضع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشكلات التي تواجههم، والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما كفل لهم دستور 2014 حقوقًا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، وشهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على ادماجهم في استراتيجياتها للتنمية وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأضاف المحافظ، أنه في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يتم قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية، وتم تخصيص -لأول مرة- معاش "كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.