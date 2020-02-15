أخبار مصر | وزيرة التضامن: حققنا خطوات مهمة في خدمة ذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: حققنا خطوات مهمة في خدمة ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، فعاليات الملتقى الثالث للتربية الخاصة والذي تنظمه مؤسسة أكاديمية التدريب والتنمية، بحضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، وعدد من العاملين في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال كلمتها في الملتقي الثالث للتربية الخاصة، قالت "القباج": إن الوزارة سعت على مدار السنوات القليلة الماضية لتقديم خدمات متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحققت عددا من الخطوات المهمة كان أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي يعد نقله مهمة في التأسيس لحقوق ذوي الإعاقة.

وتابعت أن الخطوة اكتملت بإصدار اللائحة التنفيذيه للقانون ونسعى حاليا لتحويل اللائحة التنفيذية إلى برامج وأنشطة بالتعاون مع عدد من الوزارات الشريكة.

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وأضافت أن الوزارة مؤخرا تتبنى منظورا مجتمعيا في التعامل مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وليس منظورا طبيا، فقمنا بدمج ضعاف السمع في 8 جامعات، ونخطط لإنشاء وحدات لدعم وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات والمدارس لمزيد من الدمج.

وأشارت إلى أن الوزارة تشرف على أكثر من 4500 جمعية تعمل في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ونحو 650 مؤسسة ومركز تأهيل ومكتب خدمات ومركز علاج تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ونسعى لتطوير خدماتها بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وثمنت الوزيرة، إقامة ملتقى التربية الخاصة، وضرورة وضع أطر مهنية دقيقة لكل العاملين في هذا المجال لأن التدريس للاشخاص ذوي الإعاقة مهمة إنسانية قبل أن يكون وظيفة.

وشددت على ضرورة تحقيق مفهوم الاتجاه بمنظور مجتمعي في كافة المجالات بداية من الطرق والخدمات حتى التعليم والتوظيف، وعلى دور الإعلام في رسم صورة ايجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وتبني منظور تنموي في تناول هذه القضية.