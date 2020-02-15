أخبار مصر | رؤساء الجامعات و"اعرف بلدك" في متاحف سوهاج وملوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رؤساء الجامعات و"اعرف بلدك" في متاحف سوهاج وملوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظّم متحف سوهاج القومي بالتعاون مع جامعة سوهاج، زيارة لأكثر من ٣٠٠ فرد من الوفود المشاركة في الأسبوع الأول للجامعات.

وجاء ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الداخلية وربط جمهور الشباب المصري بالمتاحف، وفي إطار بدء فعاليات أسبوع الجامعات الأول.

وضم الوفد، عددًا من رؤساء ونواب جامعات سوهاج، والمنوفيه، والمنيا، وجنوب الوادي، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن إعجاب الوفد بما يحتويه المتحف من قطع أثرية هامة توضح وتبرز تاريخ المحافظة العريق وتصف حقبة طويلة من تاريخ مصر القديم.

وفي ذات السياق وتحت شعار "اعرف بلدك" الذي تم تدشينه من خلال وزارة الشباب والرياضة، استقبل متحف آثار ملوي بمحافظة المنيا مجموعة من طلاب كلية الإرشاد السياحي، ليتعرفوا من خلال الجولة الإرشادية التي شاركهم بها أمناء المتحف، على أهم القطع الأثرية، وفي نهاية الجولة أعربوا عن سعادتهم بزيارة المتحف، و التقطوا الصور التذكارية لهم.

