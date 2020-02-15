أخبار مصر | السكة الحديد: وفاة خفير مزلقان معصرة سمالوط أثناء إنقاذ مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السكة الحديد: وفاة خفير مزلقان معصرة سمالوط أثناء إنقاذ مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، وفاة أحد أهم مواردها البشرية وقوتها الانضباطية وهو "السيد إسلام سيد أحمد"، خفير مزلقان معصرة سمالوط، بعد محاولة أحد المواطنين العبور من المزلقان وهو مغلق ومعد لاستقبال القطار.

وأضافت الهيئة، أن المواطن رفض الاستجابة لأي تنبيهات أو الانتظار لدقائق حرصًا على سلامته، ما عرض حياته للخطر، الأمر الذي دفع خفير المزلقان الشاب إنقاذه ودفع معها حياته ثمنًا لشجاعته بإصطدام قطار ١٨٥ به ودهسه في الحال.

وأوضحت، أن المزلقان كان قد تم التجهيز الآمن لمرور قطاري رقمي ١٨٥ و٨٣٢، وتطبيق العاملين للوائح وغلق مزلقان معصرة سمالوط "المطور" وتشغيل أجهزة التنبيه والحماية.

من جانبه ينعي المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بمزيد من الحزن والأسى شهيد الواجب، من رجال الهيئة، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته جزاء لما قدمه، وأن يدخله الله فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وتجدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر مناشدتها للمواطنين بضرورة اتباع تعليمات السلامة عند عبور المزلقانات، حفاظا على حياتهم وحياة الآخرين من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم رجال يؤدون عملهم على أكمل وجه.