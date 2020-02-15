أخبار مصر | بشرى سارة لأهالي الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لأهالي الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير نفق ميدان الجيزة، لخدمة المواطنين وتسهيل المرور للمواطنين بميدان الجيزة، خاصة كبار السن.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن تكلفة تطوير النفق والسلالم الكهربائية، 20 مليون جنيه، شاملة عقود الصيانة والأمن والنظافة، وأن النفق مراقب بالكامل من خلال 16 كاميرا مراقبة.

وأضاف أنه تم التعاقد مع شركة أمن ونظافة على مدار 24 ساعة، والتعاقد مع شركة لصيانة السلالم الكهربائية وتعيين أفراد أمن على السلالم لمنع تخريبها.

ونوه بأن منطقة ميدان الجيزة شهدت تغيرا حضاريا بالكامل، وأن تطوير نفق مشاة ميدان الجيزة، جاء للتسهيل على مستخدميه وحفاظا على الاستثمارات التي تم إنفاقها بالنفق وذلك من خلال البروتوكول الجاري تنفيذه مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح أن تطوير النفق شمل معالجة الرطوبة الموجودة بحوائط وسقف النفق وإعادة العزل ومعالجة الفواصل الإنشائية ومراجعة أعمال الصرف وتغيير الأبواب الحديدية وإنشاء مظلات للسلالم وإحلال وتجديد السلالم الكهربائية بأخرى تتحمل العمل الشاق وبما يتناسب مع ظروف الموقع وتعرضها للعوامل الجوية، ومراجعة شبكات المياه والصرف والري بالميدان للوقوف على أسباب التسرب للمياه مع إصلاح أي عيوب موجودة.

