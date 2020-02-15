أخبار مصر | شباب "هنجملها" ينظمون معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية في المرج

نظم شباب مبادرة "هنجملها" التابع للمجلس المحلي، بالتعاون مع حي المرج، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية لنصف العام الدراسي الجديد بسعر التكلفة، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

وأكد وائل شوشة المتحدث باسم المبادرة في المرج، اليوم السبت، أن أعمال المبادرة لاتقتصر على التطوير والتجميل والتشجير، إنما تشمل الخدمات التي تخفف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، متابعًا أن هذه مبادرة المستلزمات المدرسية تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين.

وأوضح أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين حرصوا على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإطلاق مبادرات تساعد المواطنين على الحياة المعيشية.

فى سياق متصل، استكملت أجهزة المرج خطة تجميل وتطوير شارع مؤسسة الزكاة بواسطة شباب "مبادرة هنجملها"، حيث تم البدء في تطوير وتجميل مدخل شارع عبد الله رفاعي، من محور مؤسسة الزكاة في المرج بالجهود الذاتية، والعمل مستمر بالتوازي في تطوير كلا من: مدخل شارع عبد الله رفاعي، ومدخل كفر الشرفا.