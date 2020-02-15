أخبار مصر | بينهم 28 معاقا.. تعيين 1948 شابا في المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم 28 معاقا.. تعيين 1948 شابا في المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين 1948 شابًا، بينهم 28 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بالمنوفية، وذلك من بين 6061 شابًا باحثًا عن العمل ومسجلين بالمديرية.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي: إن الوزير تلقى تقريرا عبر مدير المديرية، أوضح فيه أنه تم قياس مهارة 2500 عامل على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج العدد نفسه من ترخيص مزاولة الحرفة خلال يناير 2020.

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ومن ناحيته، قال عفيفي محمد عفيفي، وكيل الوزارة مدير المديرية: إن المديرية قامت بالتفتيش على 407 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير محاضر مخالفات لـ267 منشأة، وإنذار 369 منشأة، فضلا عن التفتيش على 1099 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وتحرير 213 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وإنذار 291 منشأة.

وأشار إلى أن المديرية بحثت 97 شكوى، تم منها تسوية 12 شكوى، وأحيلت 29 للقضاء وتم حفظ 31 شكوى، وما زالت 25 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأورد أن المديرية عقدت 19 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي والإدمان وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن 7 ندوات توعية في مجالات السلامة والصحة المهنية للعمال بالشركات والمنشآت ضمن مبادرة "اعرف.. احمي نفسك" التي أطلقتها الوزارة.