أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة من وزير الخارجية حول مفاوضات سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية سامح شكري، تفاصيل جديدة حول تطورات مفاوضات سد النهضة، بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي جرت مؤخرًا في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتوقع "شكري" في تصريحات اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي وعادل حول سد النهضة، يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية، ويبعث رسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان، بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت يومي 12 و13 من فبراير الجاري بواشنطن.

وقال "شكري": إن المفاوضات انتهت، وخلال الأسبوع المقبل سيُطرح على الدول الثلاث نصٌ نهائي، ثم يُعرض على الحكومات ورؤساء الدول، لاستخلاص مدى استعدادها لتوقيعه.

وتابع: لدينا كل الثقة في أن علاقات الولايات المتحدة بالدول الثلاث، والروابط الاستراتيجية القائمة بينها وبين مصر، ستجعل المخرج من الجانب الأمريكي متوازنًا وعادلًا وموضوعيًا.